NON MESCOLARE IL MIO BRAND AL TUO – MAURIZIO MARINELLA, AMMINISTRATORE DELLA STORICA SARTORIA DI NAPOLI, HA DIFFIDATO NUNZIA GIULIANO, FIGLIA DEL BOSS DI FORCELLA CARMINE, DI UTILIZZARE LE CRAVATTE MARINELLA NEI VIDEO E NELLE FOTO USATE PER PROMUOVERE LA LINEA DI PROFUMO "'O LIO'", DEDICATA AL CAPO DELLA CAMORRA SOPRANNOMINATO “'O LIONE”...

Estratto dell’articolo di Marinella Giuliano per www.corriere.it

Maurizio Marinella inizialmente aveva preso la cosa con lo stile inglese - è il caso di dirlo - che lo contraddistingue. Osservando le foto che accompagnano il lancio del profumo dedicato a Carmine Giuliano, 'O Lione, si era limitato a rilevare che «[…] le cravatte hanno le etichette sul retro che risalgono a circa 40 anni fa. Immagino siano cravatte che loro avranno avuto in regalo […]».

LA DIFFIDA

Poi, oltre le considerazioni di circostanza, l'ufficialità: «Diffidiamo Nunzia Giuliano dall’associare e utilizzare i prodotti della sartoria E. Marinella Napoli per promuovere il suo profumo ‘O Liò extrait de parfum. Chiediamo la rimozione immediata dai suoi canali social di video, filmati e foto pubblicitari in cui compaiono prodotti e in particolare le cravatte della sartoria e maison E. Marinella Napoli. Ci riserviamo, inoltre, di dare mandato al nostro ufficio legale per gli eventuali danni d’immagine».

IL LEONE

Una risposta secca quella di Maurizio Marinella, alla guida della maison di famiglia insieme con il figlio Alessandro, indirizzata alla figlia del boss di Forcella che ha lanciato una sua linea di profumi in omaggio a sua padre. I[…]

