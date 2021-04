16 apr 2021 10:25

NON MUOIONO SOLO I “VECCHI” – UN 19ENNE DI AFRAGOLA È DECEDUTO DOPO AVER CONTRATTO IL CORONAVIRUS: IL RAGAZZO, UNA DELLE PIÙ GIOVANI VITTIME DEL VIRUS IN ITALIA, ERA STATO RICOVERATO IN OSPEDALE DOPO CHE LE CONDIZIONI SI ERANO AGGRAVATE – DOPO QUALCHE GIORNO IN TERAPIA SUB INTENSIVA CON RESPIRAZIONE ASSISTITA, È STATO INTUBATO MA…