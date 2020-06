NON È UN PAESE PER GIOVANI – A LECCE UNA RAGAZZA DI 15 ANNI VIENE TRAVOLTA MENTRE ERA A BORDO DI UNO SCOOTER E MUORE SUL COLPO – A RAVENNA INVECE UN 17ENNE È DECEDUTO IMPROVVISAMENTE DOPO ESSERE USCITO DALLA PISCINA DI UNO STABILIMENTO BALNEARE

1 – INCIDENTE A LECCE, SCOOTER TRAVOLTO DA UN'AUTO: MUORE RAGAZZA DI 15 ANNI, GRAVE L'AMICO

Terribile incidente a Lecce, intorno alle 22 di domenica, all'incrocio tra via Rapolla e viale Giovanni Paolo II, a poche decine di metri dallo stadio. Una ragazza di 15 anni è stata investita mentre era a bordo di uno scooter ed è morta sul colpo.

Grave l'amico che viaggiava con lei: Il ragazzino alla guida del mezzo - E.C., leccese, 15 anni anche lui - è in Rianimazione all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. I due ragazzi provenivano da via Rapolla. Poi, il terribile impatto con l'auto che viaggiava in direzione centro. La ragazzina è stata sbalzata dallo scooter, avrebbe fatto un volo di diversi metri e per lei non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani del capoluogo che hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi. La ragazzaa morta è Luna Benedetto. Il padre Massimo, avvocato, è stato legale di parte civile della famiglia di Albino Saracino, 60 anni, ucciso da un pirata della strada.

Benedetto rappresentò i Saracino nel processo che, un mese fa, ha condannato a 14 anni il cittadino di nazionalità bulgara Marin Traykon, 38 anni, che investì e uccise Albino Saracino l'11 dicembre del 2017, mentre l'uomo accompagnava il figlio a scuola in scooter. Travolse ed uccise 60enne in scooter: condannato a 14 anni per omicidio stradale. Gli esami tossicologici effettuati sul conducente dell'auto hanno dato esito negativo: non aveva assunto sostanze stupefacenti né alcol.

2 – RAVENNA, MALORE IN PISCINA: ANDREA MUORE A 17 ANNI SOTTO GLI OCCHI DEGLI AMICI E DELLA FIDANZATA

Tragedia in una piscina nel ravennate. Andrea Rossi, un ragazzo di 17 anni di Ravenna, è morto all'improvviso dopo essere uscito dalla piscina di uno stabilimento balneare: una tragedia avvenuta sabato pomeriggio sotto gli occhi degli amici e della fidanzata Giulia, racconta il quotidiano Il Resto del Carlino. Una tragedia che ha sconvolto tutta la scuola Engim di Ravenna, dove la vittima stava terminando il primo anno dopo aver lasciato Ragioneria.

È successo a Marina di Ravenna: la comitiva di Andrea e degli amici era andata in piscina per festeggiare il compleanno della stessa fidanzata del giovane. Dopo alcune bracciate, il giovane ha sentito il bisogno di uscire dall'acqua e si è accasciato davanti a tutti. Inutili le manovre rianimatorie dei bagnini di salvataggio prima e degli operatori del 118 poi. L'ipotesi principale è legata a un improvviso malore.

«Era un ragazzo meraviglioso, sempre sorridente, molto educato», ha detto al Carlino la direttrice dell’Engim Rina Giorgetti. La mamma Valentina ha ringraziato i compagni di classe per la vicinanza: la scuola questa mattina ha abbassato le veneziane e posto le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa del 17enne. Non sono stati ancora fissati i funerali, scrive Il Resto del Carlino.

