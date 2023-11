NON È L’ISLANDA E NEANCHE LA NORVEGIA MA L’ITALIA! - L'AURORA BOREALE HA COLORATO DI ROSA ANCHE IL CIELO DEL NOSTRO PAESE – È UN EVENTO RARISSIMO, DOVUTO A UNA FORTE TEMPESTA GEOMAGNETICA, PERCHÉ QUESTE SONO VISIBILI SOLO, O QUASI, NELLE REGIONI POLARI, DOVE È PIÙ INTENSA L'INTERAZIONE FRA IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE E LO SCIAME DI PARTICELLE PROVENIENTI DAL SOLE....

L'AURORA BOREALE SULL'ITALIA PER UNA TEMPESTA GEOMAGNETICA

aurora boreale in italia 6

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - L'aurora boreale ha colorato di rosa anche il cielo italiano in un fenomeno rarissimo, dovuto a una forte tempesta geomagnetica. Si tratta di un fenomeno raro perché le aurore sono visibili quasi esclusivamente nelle regioni polari, dove è più intensa l'interazione fra il campo magnetico terrestre e lo sciame di particelle provenienti dal Sole.

Ieri sera, però, le aurore hanno colorato il cielo anche in Italia, con straordinarie sfumature rosa osservate e fotografate da astrofili e astronomi di tutto il Paese. Questo è accaduto perché nell'arco di due giorni il campo magnetico terrestre ha subito un forte stress, dovuto all'interazione con uno sciame di particelle (espulsione di massa coronale, Cme) avvenuto sabato 4 novembre, al quale ha fatto seguito il 5 novembre una nuova Cme più intensa della prima, osserva il fisico Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste.

aurora boreale in italia 4

"Questo ha determinato una tempesta geomagnetica forte di classe G3", su una scala che va da G1 a G5. La tempesta geomagnetica, prosegue Messerotti, "è durata per molte ore e e "l'ovale aurorale, la regione di interazione delle particelle energetiche solari con atomi e molecole dell'atmosfera terrestre, si è allargato fino a comprendere latitudini basse come 30 gradi Nord".

L’AURORA BOREALE ILLUMINA IL CIELO DI PIACENZA. SPETTACOLO NATURALE RARO QUANTO MAGICO

Estratto da https://www.liberta.it

aurora boreale in italia 3

[…] Potresti trovarti in Islanda o in Norvegia e invece sei in provincia di Piacenza, ti è bastato salire su una delle vette del nostro Appennino per ammirare un vero e proprio spettacolo della natura. Nella serata di ieri il cielo si è tinto di rosso […] Dalla foto scattata dall’avvocato piacentino Camillo Bongiorni in compagnia del giornalista Andrea Pasquali si evince la particolarità del fenomeno apparso nei nostri cieli. […]

aurora boreale in italia 11

Un evento straordinario che solo la scienza può spiegare: l’aurora boreale nostrana sarebbe infatti frutto dell’interazione tra le particelle cariche dei venti solari e gli atomi dei gas dell’atmosfera terrestre. Gli esperti le definiscono espulsioni di massa coronale, eventi frequenti che quando colpiscono la Terra possono contribuire a creare tempeste geomagnetiche visibili molto più frequentemente ad alte latitudini, nel nord Europa e nel nord America. L’aurora boreale questa volta si è manifestata anche nel nord Italia grazie alla forza particolarmente intensa della tempesta solare, così potente che sopra il Circolo polare artico il fenomeno è stato visibile anche durante il giorno.

aurora boreale in italia 9 aurora boreale in italia 8 aurora boreale in italia 12 aurora boreale in italia 7 aurora boreale in italia 5 aurora boreale in italia 1 aurora boreale in italia 10