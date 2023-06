NON È ZUPPI, È PAN BAGNATO – IL PRESIDENTE DELLA CEI, A MOSCA, VIENE SNOBBATO DA VLADIMIR PUTIN: AVRÀ INCONTRI SOLO CON LE SECONDE FILE DEL GOVERNO RUSSO – OGGI L’INVIATO SPECIALE DI BERGOGLIO VEDRÀ IL CONSIGLIERE PRESIDENZIALE, YURI USHAKOV, E POI DOVRÀ ACCONTENTARSI DEL PATRIARCA ORTODOSSO KIRILL – L’ATTEGGIAMENTO DEL CREMLINO, IMPEGNATO CON LA RIVOLTA DI PRIGOZHIN, È INDICATIVO DI QUANTA POCA VOGLIA ABBIA “MAD VLAD” DI FARE LA PACE…

Estratto dell’articolo di Francesco Peloso per “Domani”

La missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca prosegue, anche se appare sempre più condizionata dai recenti avvenimenti che hanno aperto una crisi interna al regime e i cui sviluppi, per altro, sono ancora in corso. […]

Di certo l’inviato di papa Francesco è dovuto partire alla volta della capitale russa in un momento particolarmente delicato […]. Ma a Mosca il presidente della Cei non avrà – a meno di sorprese dell’ultim’ora – incontri al massimo livello sotto il profilo politico.

Il portavoce del Cremlino, Dmtri Peskov, ha fatto sapere nella giornata di ieri, che «su incarico di Vladimir Putin il consigliere presidenziale Yuri Ushakov terrà oggi con Zuppi un colloquio per discutere la situazione riguardante il conflitto in Ucraina e naturalmente le possibili vie per una soluzione politica e diplomatica». Stranamente nel comunicato non si fa riferimento a quei «gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale» evocati dalla Santa sede come uno dei motivi della visita del cardinale italiano nella capitale russa.

Al contrario, […] mentre Zuppi volava alla volta di Mosca venivano diffuse le notizie circa il bombardamento della città ucraina di Kramatorsk, nel quale trovavano la morte almeno 10 persone fra cui diversi bambini. Ushakov, in ogni caso, è certamente un politico con esperienza diplomatica significativa, ma si tratta pur sempre di una seconda linea.

[…] Fra l’altro, almeno stando alle notizie ufficiali, non sembra che Zuppi avrà un incontro nemmeno col ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Se tutto questo sarà confermato, se cioè l’inviato del papa non avrà modo di parlare né col presidente né col capo della diplomazia di Mosca, sarà evidente che al Cremlino, al di là delle espressioni di facciata, almeno in questo frangente, non danno grande importanza agli sforzi di pace promossi dalla Santa sede.

Si tenga anche presente che quando Zuppi si è recato a Kiev il 5 e 6 giugno scorsi, si è confrontato col presidente Volodymyr Zelensky, e con la vicepremier Iryna Vereshchuk, in qualità di responsabile delle questioni umanitarie con riferimento al problema dei bambini rapiti durante il conflitto e deportati in Russia.

[…] la missione del cardinale Zuppi avrà comunque un momento chiave nel colloquio che dovrebbe avvenire oggi con il patriarca ortodosso Kirill. È anzi probabile che pure gli aspetti politico-umanitari saranno trattati con cura in questa occasione.

Non va dimenticato, infatti, che nelle settimane scorse il responsabile delle relazioni esterne del patriarcato, il metropolita Antonij, era stato a Roma e in Vaticano dove aveva avuto una serie di faccia a faccia estremamente importanti. Si era infatti incontrato con il segretario di Stato vaticano, cardinale Piero Parolin, con il responsabile per i rapporti con gli stati, monsignor Paul Gallagher, e aveva avuto anche modo di salutare il papa appena rientrato a Santa Marta dal ricovero al Gemelli.

[…] c’è da credere che la tappa moscovita della missione dell’arcivescovo di Bologna sia stata preparata a dovere soprattutto guardando al dialogo fra le due chiese. Che da questo canale possa poi prendere forma un’iniziativa diplomatica più ampia è però cosa tutta da verificare. D’altro canto, pesano […] le parole del cardinale Parolin pronunciate lo scorso 21 giugno a Udine: «Per la pace in Ucraina nutro una speranza realista. Nel senso che dobbiamo continuare a offrire canali di pace con la mediazione e i buoni uffici, ma non mi pare che attualmente ci siano grandi prospettive che queste offerte siano accettate».

