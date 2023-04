NON È NECESSARIO ESSERE DEI PADRI STRONZI PER GUIDARE IMPERI – SE I FIGLI DI RUPERT MURDOCH SI SCANNANO PER LA SUCCESSIONE, PARE CHE BERNARD ARNAULT ABBIA PREPARATO DA TEMPO I SUOI CINQUE PARGOLI A GESTIRE IL COLOSSO LVMH. IL MAGNATE, FIN DA PICCOLI, LI HA MESSI ALLA PROVA IN MATEMATICA, LI HA PORTATI NEI VIAGGI E LI HA FATTI SEDERE AI TAVOLI DELLE TRATTATIVE – A PRENDERE IL SUO POSTO SARÀ QUELLO CHE RITERRÀ “IL MIGLIORE”: NONOSTANTE SIANO IN CORSA PER LA STESSA POLTRONA, I CINQUE FRATELLI NON SI AUGURANO LA MORTE…

Una “Succession” nella vita reale si sta svolgendo in Europa.

Bernard Arnault, l’uomo più ricco del mondo e al vertice del colosso del lusso LVMH, ha da tempo preparato i suoi cinque figli a subentrare una volta che si sarà dimesso, secondo quanto riportato dal “Wall Street Journal”. Non è chiaro esattamente quando avverrà, ma Arnault si sta assicurando che uno dei suoi figli possa prendere presto la sua posizione.

Da quando sono piccoli, Arnault mette alla prova i suoi figli in matematica e li porta con sé nei viaggi di lavoro e li fa sedere ai tavoli delle trattative. Ora ricoprono tutti ruoli all'interno dell'impero LVMH: Delphine, 48 anni, è l'amministratore delegato di Christian Dior; Antoine, 45 anni, è l'amministratore delegato della società quotata che detiene la partecipazione della famiglia in LVMH; Alexandre, 30 anni, è il vicepresidente esecutivo di Tiffany & Co.; Frédéric, 27 anni, è il capo di TAG Heuer ; e Jean, 25 anni, è il direttore del marketing e dello sviluppo per la divisione orologi di Louis Vuitton .

Una volta al mese, i sei si riuniscono per un pranzo di 90 minuti presso la sede parigina di LVMH, dove Arnault chiede ai suoi figli consigli su tutto, dai manager all'interno dell'azienda all'eventualità che si verifichi un cambiamento importante. E nonostante tutti siano apparentemente in lizza per il posto del padre, pare che i ragazzi vadano miracolosamente d’accordo, secondo quanto racconta Sidney Toledano, CEO di LMVH Fashion Group.

Arnault, 74 anni, non è obbligato a ritirarsi fino a quando non avrà compiuto 80 anni, e non ha detto esplicitamente che nominerà uno dei suoi figli come suo successore. Secondo WSJ, l’unica cosa che appare abbastanza certa è che il prossimo capo LVMH sarà scelto in base al merito, ha scritto il WSJ .

«Devi scegliere chi è il migliore in un dato momento considerando le sfide - ha detto Toledano al WSJ - È quello che fa con i suoi manager, i suoi consiglieri, e penso che sarà quello che farà con i suoi figli».

Chiunque finirà a prendere il posto di Arnault, rileverà un'azienda attualmente valutata 480 miliardi di dollari. (Lo stesso Arnault vale 208 miliardi di dollari). Inoltre, avrà l’onore di portare avanti l’eredità del padre. Una sfida non da poco. Per fortuna, pare che Arnault abbia addestrato i suoi figli per decenni a fare proprio questo.

