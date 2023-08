1 ago 2023 17:43

NON È UN PAESE PER CICLISTI – È MORTO A 17 ANNI L'ASTRO NASCENTE DEL CICLISMO AMERICANO, MAGNUS WHITE – È STATO INVESTITO DA UN'AUTO MENTRE ERA IN BICICLETTA SU UN'AUTOSTRADA A BOULDER, IN COLORADO. ALLA GUIDA DELLA VETTURA C'ERA UNA 23ENNE – WHITE AVEVA CORSO PER GLI STATI UNITI NELL'ULTIMO MONDIALE DI CICLO-CROSS…