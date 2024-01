2 gen 2024 18:32

NON È UN PAESE PER MAMME – IN ITALIA AVERE FIGLI È ANCORA UN OSTACOLO ALL'INDIPENDENZA PROFESSIONALE ED ECONOMICA: QUANDO UNA DONNA DIVENTA MADRE IN UN CASO SU CINQUE SMETTE DI LAVORARE. E VA AD AGGIUNGERSI A QUEL TERZO DI DONNE CHE NON LAVORAVA NEANCHE PRIMA - IL 18% DELLE MAMME CHE LASCIA IL LAVORO LO FA PER LA SCARSITÀ DEGLI ASILI NIDO, PER IL COSTO ECCESSIVO DI UNA BABY SITTER O…