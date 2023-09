14 set 2023 12:56

NON È UN PAESE PER SCIATTONI – A BONASSOLA, IN PROVINCIA DI LA SPEZIA, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA STABILITO CHE È VIETATO CAMMINARE A PIEDI NUDI, OLTRE CHE IN COSTUME, PER IL CENTRO ABITATO – IL SINDACO: “UN TEMPO ERANO SOLO I GIOVANI A USCIRE DALLA SPIAGGIA E SEDERSI AI BAR E NEI RISTORANTI IN COSTUME, OGGI IL FENOMENO È DIFFUSO” – MA LA DECISIONE NON PIACE A MOLTI VILLEGGIANTI E RESIDENTI…