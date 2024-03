NON È PIU’ TEMPO DI GUERRA PER LE COPPIE REALI – HARRY E MEGHAN FANNO SAPERE DI AVERE SAPUTO DEL CANCRO DI KATE MIDDLETON SOLO ATTRAVERSO IL VIDEO DIFFUSO IERI. E HANNO TELEFONATO “PRIVATAMENTE” ALLA PRINCIPESSA PER ESPRIMERLE LA LORO VICINANZA – NON È CHIARO SE LA COPPIA “RIBELLE” TORNERÀ A BREVE NEL REGNO UNITO PER STARE VICINO A KATE E WILLIAM…

meghan markle principe harry proincipe william kate middleton

(AGI) - Dopo l'annuncio che Kate, la principessa del Galles, ha un cancro, la famiglia reale scende in campo al suo fianco. Lo ha fatto non solo re Carlo, che ha parlato con orgoglio pubblicamente del coraggio della nuora; ma anche il principe Harry e la duchessa Meghan si sono detti sconvolti e hanno inviato un messaggio affettuoso con gli auguri di una pronta guarigione alla cognata. Ma non solo: i duchi di Sussex, da tempo ai ferri corti con la famiglia reale e soprattutto con i cognati, li avrebbero ieri sera contattati "privatamente" per esprimere la loro vicinanza.

kate middleton annuncia di avere un tumore 5

Lo ha reso noto Chris Ship, il corrispondente reale per Itv News, che pero' non sa dire in che modo sia avvenuto il "contatto". "Il principe Harry ha contattato suo fratello, il principe William, dopo aver appreso del cancro di Kate. Harry e Meghan sono entrati entrambi in contatto con il fratello e la cognata, ma lo hanno fatto in privato. Non e' chiaro se si sia trattato di una telefonata o di una videochiamata o di un qualche messaggio di sostegno". Non e' neanche chiaro se Harry cogliera' l'occasione per tornare nel Regno Unito, in questo frangente particolarmente duro per la famiglia reale.

kate middleton annuncia di avere un tumore 4 principe harry meghan markle i principi william, harry kate middleton meghan markle 1 meghan markle, camilla, il principe george e kate middleton re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton la foto ritoccata del principe harry e di meghan markle 4 kate middleton annuncia di avere un tumore 3 kate middleton annuncia di avere un tumore 1 kate middleton - video in cui annuncia di avere il cancro