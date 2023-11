7 nov 2023 09:48

NON PLUS ULTRAS - GUERRIGLIA A MILANO: UNA CINQUANTINA DI TIFOSI DEL MILAN HA ATTACCATO I SUPPORTER DEL PARIS SAINT-GERMAIN, ARRIVATI IN ITALIA PER LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE - UN FRANCESE È RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVI DOPO ESSERE STATO ACCOLTELLATO - GLI ULTRAS FRANCESI SI SONO SCONTRATI ANCHE CON LA POLIZIA: UN AGENTE È STATO COLPITO ALLA GAMBA CON DUE COLTELLATE MENTRE UN ALTRO… - VIDEO