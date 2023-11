12 nov 2023 18:24

NON PLUS ULTRAS – LE DUE FAZIONI DEL TIFO ORGANIZZATO DEL VERONA, “HELLAS ARMY” E “INFERNO GIALLOBLU”, SI SONO AFFRONTATE PER STRADA IN UNA MEGA RISSA CON QUARANTA PERSONE COIVOLTE. SONO VOLATI CALCI, PUGNI E COLPI DI SPRANGA – UNA RESA DEI CONTI DOPO ANNI DI CONFLITTI. MOTIVO DELLO SCONTRO: IL GIRO DI COCAINA CHE SI CONSUMAVA IN UNO DEI BAGNI DELLA CURVA SUD DELLO STADIO BENTEGODI…