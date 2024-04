24 apr 2024 16:42

NON PLUS ULTRAS – DURANTE LAZIO-JUVENTUS UN POLIZIOTTO È STATO FERITO DA UN TIFOSO BIANCOCELESTE. DOPO IL GOL DEI BIANCONERI, UN GRUPPO DI ULTRAS DELLA LAZIO, A VOLTO COPERTO E CON CINTE IN MANO, HA CERCATO DI AVVICINARSI AL SETTORE DEGLI JUVENTINI: GLI AGENTI SI SONO SCHIERATI PER NON FAR ENTRARE IN CONTATTO LE TIFOSERIE E UN POLIZIOTTO È STATO PRESO A CINGHIATE IN FACCIA - IL COLPEVOLE È STATO ARRESTATO...