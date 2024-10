11 ott 2024 14:42

NON POTREMO FARCI NEANCHE UNA PIPPA IN SANTA PACE - NEL 2025 L'ITALIA ADOTTERÀ IL PRIMO SISTEMA SICURO PER VERIFICARE L'ETÀ DEGLI UTENTI ONLINE - PER VISITARE SITI PORNO, DI SCOMMESSE ONLINE E ALTRE PIATTAFORME CON CONTENUTI VIETATI AI MINORENNI, BISOGNERÀ FORNIRE UNA "PROVA DELL'ETÀ", USANDO LO SPID, LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA O IL "PORTAFOGLIO VIRTUALE" - MA COME SI FA A GARANTIRE L'ANONIMATO DELLE PAGINE CHE UNO VA A VISITARE? L'AGCOM HA SPIEGATO CHE…