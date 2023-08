16 ago 2023 10:15

NON LO PRENDIAMO NEL MULO! – IN KENYA, A CAUSA DEL CARO VITA, E’ INIZIATA UNA MACELLAZIONE CLANDESTINA DI ASINI, LA CUI CARNE VIENE VENDUTA SENZA CONTROLLI COME STREET FOOD E SPACCIATA PER FILETTO DI MANZO - ALTRI RIVENDITORI ILLEGALI AVREBBERO FATTO INCETTA DI INTESTINI, RENI E ALTRE INTERIORA, VENDUTI A VENDITORI AMBULANTI DI CIBO IN TUTTO IL PAESE – IN KENYA CI SONO DUE MILIONI DI ASINI, USATI SOPRATTUTTO COME AIUTO PER I CONTADINI E I TRASPORTI NELLE ZONE POVERE…