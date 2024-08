NON PROPRIO UNA "CIMA" DI RAPPER - IL CANTANTE DANESE NIKLAS HOFFGAARD, IN ARTE "STANLEY MOST" SI È TRASFERITO IN RUSSIA PERCHÉ GRANDE FAN DI VLADIMIR PUTIN E... "MAD-VLAD" L'HA SPEDITO AL FRONTE A COMBATTERE - HOFFGAARD SI È RIVOLTO AL MINISTERO DELLA DIFESA PER VELOCIZZARE LE PRATICHE PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO, ED E' STATO OBBLIGATO A INDOSSARE LA MIMETICA PER OTTENERE PIÙ VELOCEMENTE IL PASSAPORTO RUSSO...

Ha lasciato il suo Paese per trasferirsi in Russia, ma per rimanerci ha dovuto fare un accordo con il Ministero della Difesa, che alla fine lo ha costretto a indossare la mimetica e raggiungere il fronte della guerra con l'Ucraina. Niklas Hoffgaard, in arte Stanley Most, è un rapper danese inattivo dal 2018. Dichiaratosi stanco del «deterioramento del clima politico» in Europa ha scelto nell'estate del 2023 di andare in Russia, essendo un grande ammiratore di Vladimir Putin.

Le pratiche di rinnovo del primo permesso di soggiorno, però, procedevano a rilento, motivo per cui il rapper si è rivolto al Ministero della Difesa per velocizzarle. Infatti, per chi lavora nell'Esercito, è possibile ottenere la cittadinanza russa con più facilità.

Tuttavia, la mossa non sembra aver sortito gli effetti sperati: Hoffgaard si aspettava di diventare guardia di frontiera in Siberia o traduttore inglese, come ha spiegato attraverso il suo avvocato, Roman Petrov. In realtà, il contratto stipulato lo obbligava a prestare servizio sui luoghi di combattimento.

A gennaio 2024 il suo permesso di soggiorno è stato prorogato, ma a quel punto Hoffgaard si trovava già a Lugansk, all'interno dell'unità specializzata nel lancio di droni dell'esercito russo. […]

