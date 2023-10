NON PROVATE PIÙ ALCUNA ATTRAZIONE VERSO IL VOSTRO PARTNER? TRANQUILLI, NON SIETE SOLI – NONOSTANTE CI SBOMBALLINO DA ANNI SULL’IMPORTANZA DEL SESSO, LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE NON MANDEREBBE A PUTTANE UN MATRIMONIO SOLO PERCHÉ NON SI TROMBA PIÙ DOPO 30 ANNI INSIEME – SECONDO UN SONDAGGIO, IL 78% DELLE PERSONE SPOSATE NON PORREBBE FINE AL MATRIMONIO. E NON VALE SOLO PER LE DONNE…

Estratto da www.dailymail.co.uk

sesso con fantasma 9

Ogni volta che Karen Jones fa sesso con suo marito immagina di fare l'amore con qualcun altro. «Non lo trovo più sessualmente attraente – ammette - Andiamo molto d'accordo, ma semplicemente non mi piace da dieci anni».

Karen, 55 anni, dice che se non immaginasse di essere a letto con qualcuno più giovane e più sexy, non vorrebbe affatto fare sesso con suo marito. Si potrebbe pensare che è tutto molto deprimente e che solo questione di tempo prima che il loro matrimonio finisca.

sesso 3

Ma Karen, sposata da 30 anni con il 62enne John, ha una visione più pragmatica: «Cosa dovrei fare? Divorziare dall'uomo con cui ho cresciuto due figli fino all'età adulta, con cui ho condiviso gran parte della mia vita e che è diventato, nel corso degli anni, il mio più caro amico, tutto perché non mi piace più? Mi sembra incredibilmente superficiale e non avrebbe senso per me. Non trovare più attraente il proprio partner non sembra un buon motivo per divorziare». E in effetti non è l’unica persona a pensarla allo stesso modo.

sesso 2

Sebbene siamo incoraggiati a credere che una vita sessuale appagante sia vitale per un matrimonio felice, sembra che molti di noi vivano volentieri con coniugi da cui non sono più attratti sessualmente, senza alcuna intenzione di cambiare la situazione.

In un innovativo sondaggio sui matrimoni condotto da Femail, sul Daily Mail, uno sconcertante 78% delle persone sposate ha affermato che non porrebbe fine al proprio matrimonio se non desiderasse più il proprio partner sessualmente.

Si potrebbe supporre che siano solo le coppie anziane che hanno superato da tempo la prima ondata di romanticismo. Ma questo è tutt’altro che vero.

sesso 1

Infatti, il 67% delle persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni concorda con questo sentimento; il 63% di quelli tra i 35 ei 44 anni; e il 66% tra i 45 e i 54 anni.

Anche tra quelli di età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 38% ha riferito che la mancanza di attrazione sessuale non li spingerebbe a porre fine al matrimonio.

E dimentica gli stereotipi di genere su chi attribuisce più importanza ai propri impulsi sessuali; più uomini sono d'accordo rispetto alle donne(l'84% dei maschi rispetto al 73% delle donne).

sesso 4

[…] I nostri risultati suggeriscono che il sesso non è così importante per le coppie come la società vorrebbe farci credere – e che nella nostra epoca, apparentemente ossessionata dal porno, resistono soprattutto principi antiquati di rispetto ed empatia.