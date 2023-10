27 ott 2023 10:58

NON PUO' ESISTERE UNA "ZONA FRANCA" PER CHI TORTURA – LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA STABILITO CHE I QUATTRO AGENTI DEI SERVIZI EGIZIANI, IMPUTATI PER AVER UCCISO GIULIO REGENI, POTRANNO ESSERE GIUDICATI ANCHE SE IRREPERIBILI: “NON SI PUÒ PARALIZZARE UN PROCESSO PER I DELITTI DI TORTURA. NON È ACCETTABILE PROTEGGERE AGENTI PUBBLICI RENDENDO IMPOSSIBILE LA NOTIFICA DEGLI ATTI AGLI IMPUTATI..."