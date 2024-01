25 gen 2024 11:18

NON È "EL PAIS" PER OPINIONI DIVERSE – IL QUOTIDIANO SPAGNOLO HA LICENZIATO IL FILOSOFO FERNANDO SAVATER, DA 47 ANNI FIRMA DEL GIORNALE. IL MOTIVO? IL PESO MASSIMO DELL’INTELLIGHÈNZIA SPAGNOLA HA CRITICATO IL SOCIALISTA PEDRO SANCHEZ, PRENDENDO LE DISTANZE DALLA SINISTRA PER VIRARE A DESTRA – IL QUOTIDIANO GLI HA RIFILATO IL BENSERVITO, MA LUI NON CI STA: “IN QUESTO MOMENTO "EL PAÍS" HA UNA LINEA FILO-GOVERNATIVA ESAGERATA E…”