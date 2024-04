9 apr 2024 07:55

NON ROMPETE IL GAZA: CESSATE IL FUOCO! - HAMAS SOSTIENE CHE STA STUDIANDO LA PROPOSTA PER LA TREGUA NELLA STRISCIA ELABORATA NEGLI INCONTRI TRA I MEDIATORI AL CAIRO - IL MOVIMENTO TERRORISTA PALESTINESE SOSTIENE CHE ISRAELE NON HA ACCOLTO NESSUNA DELLE SUE RICHIESTE E LA POSIZIONE DELLO STATO EBRAICO NEI NEGOZIATI "RESTA OSTINATA"