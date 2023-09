9 set 2023 15:00

NON È L’ARENA, È LOURDES! – MASSIMO GILETTI NON HA FATTO IN TEMPO A TORNARE A ROMA CHE GIÀ LA MADONNA GLI HA FATTO IL MIRACOLO: IL GIORNALISTA, CHE DA ANNI VA NELLA LOCALITÀ FRANCESE COME VOLONTARIO, È STATO PAPARAZZATO MENTRE PORTAVA A SPASSO NONNETTE IN SEDIA A ROTELLE – UN BAGNO DI UMILTÀ CHE HA SUBITO DATO I SUOI FRUTTI: IL CONDUTTORE RISCHIAVA DI RESTARE IN PANCHINA E, INVECE, COME CANDELA-ANTICIPATO, È STATO AVVISTATO NELLA SEDE RAI DI VIALE MAZZINI…