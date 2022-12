NON C’È DUE SENZA TRE: LA QUASI OTTUAGENARIA CHER SI SPOSA PER LA TERZA VOLTA E POSTA L'ANELLO DI FIDANZAMENTO SU TWITTER – DOPO AVER VOLATO DI FIORE IN FIORE PER ANNI LA CANTATE HA TROVATO UN NUOVO TOYBOY: SI CHIAMA ALEXANDER A.E. ADWARDS, HA 36 ANNI MENO DI LEI E DI LAVORO FA IL PRODUTTORE MUSICALE – MA DELLA DIFFERENZA DI ETÀ CHER SE NE FREGA: “SULLA CARTA È RIDICOLO”. GRAZIE AL CAZZO, ANZI, GRAZIE AL BOTOX

I posted this cause his nails are so cool pic.twitter.com/aeUOOy4IIE — Cher (@cher) December 25, 2022

Cher si è fidanzata? La cantante e attrice premio Oscar per Stregata dalla luna ha scatenato il gossip postando su Twitter la notte di Natale la foto di un anello con gigantesco brillante che il boyfriend Alexander A.E. Edwards, produttore musicale, le ha fatto trovare sotto l'albero.

Lei ha 76 anni, lui 40 di meno. E subito sono scattate le indiscrezioni secondo cui la 'dea del pop' avrebbe indossato il gioiello all'anulare della mano sinistra. Cher non ha fornito molti elementi se non aggiungere un "non ho parole" a corredo della foto e poi la spiegazione: "L'ho messa perché le sue unghie sono molto cool", ed effettivamente sono inconsuete le unghie smaltate di verde e di nero dell'impresario musicale che regge l'astuccio con il prezioso regalo.

È da settembre, da quando si sono conosciuti alla settimana della moda di Parigi, che circolano le voci sulla relazione tra Cher e Alexander. Se si sposeranno, lei sarà al terzo matrimonio: dopo le brevi nozze con Gregg Allman (famoso per aver fondato la Allman Brothers Band insieme al fratello Duane a metà anni Settanta) e prima ancora con Sonny Bono, l'altra metà del duo folk-rock anni Sessanta di I Got You Baby.

Nel frattempo lei ha avuto numerose altre love story, alcune con uomini famosi come Gene Simmons, Tom Cruise, Val Kilmer, Richie Sambora e Warren Beatty. E due figli: il 4 marzo 1969 è nata Chastity Sun Bono che nel maggio 2010 ha completato il percorso del cambio di sesso, diventando a tutti gli effetti Chaz Bono. Il suo percorso è stato immortalato nel documentario Becoming Chaz, uscito nel 2011. Il 10 luglio 1976 è nato il figlio Elijah Blue Allman. Entrambi i figli sono più vecchi del nuovo boyfriend e forse fidanzato.

Alexander, che è vicepresidente dell'etichetta discografica Def Jam Recordings, esce a sua volta da una relazione con la modella ed ex di Kanye West, Amber Rose (39 anni), da cui tre anni fa ha avuto un figlio e che, per ammissione di lei, avrebbe tradito con almeno 12 donne diverse.

In novembre, dopo esser stata fotografata mano nella mano con Alexander, Cher aveva confermato la nuova storia d'amore: "Sulla carta è ridicolo", aveva detto a proposito della differenza di età: "Ma nella vita reale andiamo bene. Lui è favoloso e di solito non dò agli uomini qualità che non meritano".

Cher aveva aggiunto che se non avesse incontrato uomini più giovani non avrebbe mai avuto una relazione: "Ai miei coetanei non piaccio molto. Mentre ai giovani non importa se sei buffa o stravagante, o vuoi fare stupidaggini e hai una forte personalità. Non rinuncerei alla mia personalità per nessuno", aveva detto la cantante.

Nella nuova coppia non ci sono solo 40 anni di differenza: i due milioni di dollari della fortuna di Alexander impallidiscono di fronte ai 360 milioni di Cher: "Come tutti sanno non sono nata ieri. E quello che so di sicuro e che non ci sono garanzie", aveva replicato l'artista a un fan che, su Twitter, aveva messo in dubbio le intenzioni del nuovo boyfriend.

