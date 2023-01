NON C’HA CAPITO UNA MAZZA – SU TWITTER L’EX DIRETTORE DEL TG2, MAURO MAZZA, EVIDENTEMENTE EMOZIONATO PER L’ARRESTO DI MESSINA DENARO, CINGUETTA TAGGANDO UN PROFILO FAKE DEL BOSS MAFIOSO – L’ACCOUNT DI “VIGILANZATV” LO PUNZECCHIA E LUI SBOTTA: “DA UNO A MILLE, QUANTO VI RODE?” – PIROSO: “CHE CA…SPITA DI RISPOSTA È? DA QUI SI CAPISCE CHE MAURO MAZZA…”

Non trovo la dichiarazione di @robertosaviano in cui plaude al governo di @GiorgiaMeloni per l’arresto di @messinadenaro. — Mauro Mazza (@MauroMazzaRai) January 16, 2023

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

mauro mazza

Nella corsa a elogiare sui social network il Governo Meloni per la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ieri abbiamo visto anche l'ex Direttore del Tg2 e di Rai1 Mauro Mazza pubblicare un tweet molto particolare "taggando" tre persone.

"Taggare", per chi non lo sapesse, è l'attività con la quale sui social network - aggiungendo una chiocciola al nome di un account - si avvisa il titolare di quest'ultimo di averlo chiamato in causa in un post, in modo che l'utente abbia contezza di essere stato citato e possa replicare.

scazzo su twitter mauro mazza vigilanza tv

"Non trovo" scrive Mazza, "la dichiarazione di @robertosaviano in cui plaude al governo di @giorgiameloni per l'arresto di @messinadenaro". Peccato però che, oltre a taggare nel tweet Saviano e la Meloni, l'ex direttore Rai tagghi anche tale "Messina Denaro", che ovviamente è l'account di un emerito e ignaro sconosciuto tirato suo malgrado in ballo, con una manciata di follower e tutti, per giunta, orientali.

Fra i moltissimi utenti che evidenziano il paradosso di aver chiamato in causa sui social Messina Denaro (forse pensando che quel laconico profilo su Twitter fosse davvero il suo e potesse replicare dal carcere? Non si sa), anche noi facciamo notare al dirigente Rai, con garbo, l'assurdità di aver taggato un latitante trentennale che, ovviamente, non potrebbe mai stare su Twitter con il suo nome e cognome e che, se mai vi fosse, sarebbe ancor più surreale taggarlo. Al che il buon Mauro Mazza, senza entrare nel merito, risponde: "Da uno a mille... Quanto vi rode?".

mauro mazza

Questa mattina, nel programma Rock & Talk che conduce con Feelgood e Massimo Cotto su Virgin Radio, il giornalista Antonello Piroso ha letto il tweet dell'ex direttore del Tg2 e la replica alla nostra obiezione, e ha così commentato: "Ma quanto vi rode? Ma che ca... spita di risposta è? Da qui si capisce che Mauro Mazza non ha capito una... Vabbè, non ha capito il suo nome". Cos'altro aggiungere?

l account twitter fake di messina denaro taggato da mauro mazza