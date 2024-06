17 giu 2024 16:21

NON C’È COSA PIÙ DIVINA, CHE NOMINARE LA CUGINA – VLADIMIR PUTIN HA DESTITUITO IMPROVVISAMENTE QUATTRO VICEMINISTRI DELLA DIFESA E HA SCELTO ANNA TSIVILEVA, SUA CUGINA, PER UNO DEI POSTI VACANTI – GLI 007 RUSSI “AVVERTONO” L’UCRAINA: “SE LA NOSTRA PROPOSTA DI PACE SARÀ RESPINTA, IN FUTURO KIEV DOVRÀ AFFRONTARE CONDIZIONI PIÙ DURE…”