MAI DIRE MAY – LA PREMIER BRITANNICA APRE ALLA POSSIBILITÀ DI UN SECONDO REFERENDUM SULLA BREXIT (AL QUALE COMUNQUE SI DICE CONTRARIA) SE INSERITO COME EMENDAMENTO ALLA LEGGE QUADRO SULL’USCITA DALL’UE – IL “NEW DEAL” PRESENTATO IN UN DISCORSO A LONDRA NON È PIACIUTO PRATICAMENTE A NESSUNO. CORBYN: “È UNA RIMASTICATURA DI QUANTO GIÀ DISCUSSO, NON VEDO COME POSSA PASSARE IN PARLAMENTO” – VIDEO