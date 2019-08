NON C’È PIÙ RELIGIONE! ORA ANCHE IL “FAGOTTARO” È VEGAN! - DA OSTIA A FREGENE, NELLE SPIAGGE ROMANE LE PERSONE CON IL PRANZO AL SEGUITO ORMAI SI PORTANO IL CIBO LIGHT – ADDIO LASAGNE, ORA VANNO DI MODA I “TUPPER” CON INSALATE DI RISO E MIX DI VERDURE E MACEDONIE. TUTTO ALL’INSEGNA DELLA SALUTE E DEL RISPARMIO…

Mirko Polisano per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

Addio lasagne, frittate e pollo con i peperoni, anche il «fagottaro» cambia stile e sulle spiagge di Roma strizza l' occhio al vegan e detox. Da Ostia a Fregene, passando per Fiumicino e Maccarese, il cibo è light sotto l' ombrellone. Immutata l' abitudine e la voglia di portarsi il pranzo da casa, cambiano solo i gusti.

Così i «fagottari», come una volta venivano chiamati i bagnanti con pranzo al seguito, sono tornati a popolare le spiagge. Quasi un fenomeno di costume dettato dalla necessità di stringere la cinghia, strozzati tra voglia di vacanza e problemi di reddito. L' estate 2019 ormai in dirittura d' arrivo verrà ricordata come una delle più calde sul piano meteo, ma anche come quella del rilancio dei gitanti già «apparecchiati».

Quella del «fagottaro», termine ritenuto a lungo dispregiativo e ora riapparso quasi con nostalgia per un' epoca più genuina e vera, è una categoria trasversale, che non riguarda solo le famiglie meno benestanti. «Ormai - spiega il gestore di uno storico stabilimento di Ostia - tutti più o meno cercano di mangiare diverso, fanno la dieta, curano l' alimentazione.

E con questo alibi preferiscono portarsi le pietanze da casa che significa pure risparmiare. Insomma, si unisce l' utile all' utile». In cabina e sotto l' ombrellone, così, è stata la stagione trionfale per insalate di riso, paste fredde, miscellanee di verdure, affettati e formaggi, macedonie di frutta. Cibi non più ammucchiati in tegami e padelle sormontate da improbabili coperchi bensì riposti in asettici e coloratissimi contenitori di plastica per alimenti, difesi da sguardi criticoni in eleganti borse frigo. Posate con piatti usa e getta completano il quadro del perfetto «fagottaro».

LE PAROLE D' ORDINE

Plastic free e detox sono le parole d' ordine sulle spiagge di Fregene, dove ai bagnanti viene offerta acqua depurativa con frutta e verdura. Il «fagottaro 2.0», l' erede odierno di quello di alcuni decenni or sono, tiene alla linea e alla salute: niente caffè al seguito, ma principalmente bevande salutari e rinfrescanti che stimolino anche l' abbronzatura.

Poi piatti veloci e rigorosamente genuini: l' insalata di pasta sostituita da una di cereali con farro, orzo e quinoa; le cotolette rimpiazzate da spiedini di verdura, e le tradizionali polpette magari preparate con verdure di stagione da mescolare a miglio oppure riso integrale, spezie e formaggio vegan. «Ebbene sì, i bagnanti con portapranzo al seguito diventano sempre di più - confermano le associazioni di categoria dei balneari di Ostia - Non tutti sono disposti a spendere per mangiare nei ristoranti».

LE NOVITÀ

Per contrastare il fenomeno, a Maccarese c' è la novità degli ultimi anni: sulle spiagge arriva il «self service a peso». Il costo in base al consumo, come dal fruttivendolo. Così i gestori degli stabilimenti balneari sfidano i fagottari. «La tradizione del panino e del frigobar non la possiamo vietare - dicono alcuni balneari - ma c' è un modo per spendere poco pur mangiando nelle nostre tavole calde». E allora ecco la novità. Il riso si può pagare a grammi, così come l' insalata, la pasta fredda, la frutta e la verdura di stazione. Una fetta di ananas? Si paga pochi centesimi, così il cous cous, l' orzo perlato e le melanzane grigliate.

«C' è chi comunque - spiegano alcuni gestori - non rinuncia al proprio pasto portato da casa, però questo è un servizio rivolto anche a chi lavora o a chi viene direttamente da Roma che in questo modo non dovrà più preoccuparsi di preparare il pranzo o di spendere una cifra da capogiro per un piatto di pasta in spiaggia. Cerchiamo di accontentare tutti ma anche di lanciare nuove mode che speriamo possano essere seguite da altri gestori di altre località».

