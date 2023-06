NON C’È SOLO PIRELLI A TURBARE I SOGNI ATLANTISTI DI GIORGIA MELONI – STMICROELECTRONICS STRINGE UN’ALLEANZA DA 3,2 MILIARDI DI DOLLARI CON IL PRODUTTORE CINESE SANAN OPTOELECTRONICS PER LA COSTRUZIONE DI UNA FABBRICA DI SEMICONDUTTORI. L’IMPIANTO SORGERÀ A CHONGQING E PRODURRÀ CHIP ESCLUSIVAMENTE PER IL GRUPPO ITALO-FRANCESE – IL MINISTRO URSO: “IL GOLDEN POWER SU PIRELLI? ANNUNCIO QUELLO CHE DECIDIAMO, TANTO PIÙ SU UN ARGOMENTO COME QUESTO, CHE RIGUARDA LA SICUREZZA NAZIONALE…”

«Annuncio quello che decidiamo, tanto più su un argomento come questo, che riguarda la sicurezza nazionale». Risponde così, a margine dell'assemblea di Confcommercio, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla domanda se il governo userà il "golden power" per Pirelli. Di cui ieri si è discussione in commissione a Palazzo Chigi, con l'audizione degli esperti.

Intanto un altro gruppo guarda verso Pechino: StMicroelectronics stringe un'alleanza da 3,2 miliardi di dollari con il produttore cinese di chip Sanan Optoelectronics per la costruzione di una fabbrica di semiconduttori al carburo di silicio-sic.

L'impianto servirà a far fronte alla crescente domanda legata allo sviluppo delle auto elettriche nel paese. Sorgerà a Chongqing e produrrà chip esclusivamente per St, che si rivolgerà ai propri clienti cinesi.

L'avvio della produzione è previsto per fine 2025 e il completamento dell'impianto per il 2028. I 3,2 miliardi saranno finanziati dal gruppo italo-francese e dall'alleato cinese, dal governo locale e da prestiti concessi alla joint venture. Il progetto arriva in una fase di tensioni geopolitiche che ha spinto l'Ue a far localizzare la produzione di semiconduttori e a vietare la vendita di alcuni dispositivi per la produzione di chip alla Cina. […]

