TANTO RUMORE PER NULLA - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TIM VOLUTO DA VIVENDI SI È CONSUMATO SENZA GROSSI COLPI DI SCENA: C’È STATO UN CONFRONTO MOLTO ACCESO SUL PROFIT WARNING, CHE NON SODDISFANO I FRANCESI, MA LA RESA DEI CONTI È RINVIATA A FEBBRAIO, QUANDO SI DOVRÀ VOTARE IL NUOVO PIANO STRATEGICO - NESSUNA INDICAZIONE SULLA RETE UNICA (“NON È IN CORSO ALCUNA NEGOZIAZIONE”), MA C’È IL VIA LIBERA ALL’OPERAZIONE DI CDP-MACQUARIE PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUOTA DI ENEL IN OPEN FIBER…