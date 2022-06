LA GIOVANE ITALIA NON VINCE MA CONVINCE: CONTRO L'INGHILTERRA FINISCE 0-0 (RESTIAMO PRIMI NEL GIRONE DI NATIONS LEAGUE) - MANCINI: “QUANDO ATTACCHIAMO DOBBIAMO FARE GOL” (LA MANCANZA DI BOMBER E’ STORIA NOTA) - BUON ESORDIO DI GATTI - A VEDERE PELLEGRINI E TONALI AUMENTANO I RIMPIANTI PER IL MANCATO RINNOVAMENTO DEL CT DOPO L’EUROPEO. "IL NAPOLISTA": “MANCINI AVREBBE DOVUTO FAR GIOCARE CHI ERA PIÙ IN FORMA. COSÌ, FACENDO GIOCARE CHI NON NE AVEVA, GUARDEREMO I MONDIALI IN TV..."