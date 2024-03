NON C’È PACE PER I REALI INGLESI – DOPO GLI SCANDALI, GLI SCAZZI E I GUAI DI SALUTE, CI MANCAVA LA PECORA NERA DELLA FAMIGLIA MIDDLETON A METTERE IN IMBARAZZO I WINDSOR: GARY GOLDSMITH, ZIO DELLA PRINCIPESSA KATE (IN PASSATO ACCUSATO DI AVER PICCHIATO UNA DELLE MOGLI DOPO AVER BEVUTO TROPPO), PARTECIPERÀ ALLA VERSIONE BRITANNICA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” – PARE CHE I GENITORI DI KATE MIDDLETON ABBIANO PROVATO A CONVINCERE IL PARENTE A DESISTERE MA...

(ANSA) – Nuovi motivi di imbarazzo rischiano di aleggiare sui Windsor, dopo scandali, diatribe familiari e guai di salute. Il problema - e non è la prima volta - in questo caso arriva da casa Middleton, in particolare dalla pecora nera di famiglia, Gary Goldsmith, uno degli zii della convalescente principessa di Galles, Kate, consorte dell'erede al trono William, assente da due mesi dalla scena pubblica ufficiale (salvo un foto rubata spuntata ieri) in concomitanza con un delicato quanto misterioso intervento chirurgico all'addome subito a metà gennaio.

Già condannato in passato per aver picchiato in stato di ubriachezza sua moglie, Goldsmith ha infatti accettato il (criticato) invito di Itv di entrare a far parte in corsa del cast dell'edizione britannica del Grande Fratello Vip, tornato in palinsesto nel Regno Unito dopo tante polemiche e una pausa di sei anni. "Non avrei mai pensato di farlo", ha dichiarato lo zio della moglie del prossimo re nell'annunciare che invece lo farà. La produzione del reality ha intanto difeso la scelta affermando di aver lasciato ai personaggi già presenti nella Casa la possibilità di mandare subito in nomination i tre nuovi ingressi (fra cui Goldsmith).

Stando ai tabloid, i genitori di Kate avrebbero cercato quasi d'intimare al parente di evitare questa esibizione, nel timore di sue bravate o chiacchiere incaute in un momento in cui sulla salute della futura regina consorte continua a essere imposto un filtro di riserbo; e mentre il Regno è inquieto pure il cancro diagnosticato al 75enne Carlo III. Ma evidentemente le pressioni non hanno sortito effetti.

Anche papà e mamma Middleton, il 74enne Michael e la 68enne Carole, sono del resto finiti di recente nella bufera mediatica d'una vicenda imbarazzante: in seguito al fallimento - con tanto di debiti non pagati - della loro azienda di familiare per la commercializzazione di decorazioni per le feste.

