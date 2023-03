NON C’È PACE PER TIGER WOODS: L’EX FIDANZATA 39ENNE ERICA HERMAN ACCUSA IL GOLFISTA DI AVERLA ABUSATA SESSUALMENTE E DI ESSERE STATA SBATTUTA FUORI CASA CON L’INGANNO DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE DURATA SEI ANNI - LA DONNA È IN CAUSA CON WOODS: VUOLE ANNULLARE UN ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE CHE LEI SOSTIENE ESSERE STATA COSTRETTA A FIRMARE: COME RISARCIMENTO CHIEDE 30 MILIONI DI DOLLARI E…

Non c’è pace per Tiger Woods. L’ex fidanzata 39enne Erica Herman lo ha accusato in tribunale di essere stata abusata sessualmente.

La donna è in causa con il golfista per annullare un accordo di non divulgazione che lei sostiene essere stata costretta a firmare. Nelle carte non entra nel dettaglio dell’abuso, ma ha spuntato “sì” al quesito “Questo caso riguarda accuse di abuso sessuale?”

Herman ha citato in giudizio Woods per 30 milioni di dollari per "gravi" danni emotivi, sostenendo di averla indotta a lasciare la villa in Florida dove avevano vissuto insieme per sei anni. Nei documenti depositati in tribunale a ottobre la donna ha raccontato che Woods l'ha persuasa ad andare in vacanza, ma quando è arrivata in aeroporto i suoi legali le hanno fatto sapere che lui l’aveva sbattuta fuori casa. La donna sostiene che le sono stati sottratti 40mila dollari e chiede 30 milioni per quella che sostiene essere una "violazione dei doveri" che le hanno causato "gravi" danni emotivi.

Secondo Herman, avrebbe dovuto essere autorizzata a vivere nella casa di Hobe Sound, in Florida, per altri cinque anni, ma Woods ha usato “l’inganno” per sbatterla fuori di casa dopo aver rotto con lei a ottobre.

