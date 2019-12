NON C’È PIÙ RELIGIONE: LA NUOVA MISS AMERICA SI È DOVUTA ESIBIRE IN UN ESPERIMENTO CHIMICO PER DIMOSTRARE CHE NON È SOLO BONA, MA HA ANCHE UN CERVELLO. MA NON ERA UN CONCORSO DI BELLEZZA? – CAMILLE SCHRIER È UNA DOTTORANDA DI RICERCA E HA FATTO UN DISCORSO POLITICAMENTE CORRETTISSIMO: “MISS AMERICA NON GIUDICA PIÙ LE DONNE” – AL POSTO DELLE MISE SEXY, HA INDOSSATO GLI OCCHIALI E UN CAMICE DI LABORATORIO PER FAR ESPLODERE UN… – VIDEO

Curve, bellezza e scienza. Miss America 2020 ha gli occhi scuri e i capelli castani.

Ma soprattutto l' intelligenza di una scienziata di ventiquattro anni, Camille Schrier, studiosa di biochimica e farmacia, impegnata in un dottorato di ricerca sugli effetti dell' abuso di medicinali su anziani e bambini. Bikini e abiti lunghi, addio. La giovane incoronata giovedì sera donna più bella degli Stati Uniti sul palco del Mohegan Sun Casino, in Connecticut, dopo aver vinto la fascia di Miss Virginia a novembre, ha dimostrato in diretta tv quanto la bellezza non faccia più rima con frivolezza.

Schrier ha infatti sfidato ogni stereotipo, usando lo spazio per dimostrare il suo talento cimentandosi in un esperimento chimico: la decomposizione catalitica del perossido di idrogeno. Un' allegra esplosione di sostanze coloratissime che ha sorpreso ed entusiasmato pubblico e giudici. Uscendo dagli schemi pure per aver svolto l' esibizione con i capelli raccolti, gli occhiali e il camice di laboratorio invece delle mise sexy indossate dalle avversarie impegnate a danzare e cantare.

Che botto. E che vittoria per Camille, abituata ai concorsi di bellezza che frequenta da quando aveva 14 anni: senza però mai farsi distrarre dalla volontà di perseguire una carriera. E pazienza se non è la prima Miss con una laurea scientifica in tasca: Kara Mc-Cullough, Miss Usa 2017 faceva addirittura parte della Us Nuclear Regulatory Commission, la commissione americana impegnata a regolare l' uso civile dell' energia nucleare.

Di sicuro, la nuova Miss America è il volto nuovo di un concorso che prova a rinnovarsi dopo lo scandalo del 2018: quando la pubblicazione di una serie di mail sessiste scritte dal Ceo Sem Haskell provocò la ribellione di quarantanove ex reginette di bellezza. Con una lunga lettera dissero basta alla «cultura di molestie, bullismo e presa in giro che domina l' ambiente». E lo costrinsero a dimettersi. Imponendo a forza le istanze del movimento #MeToo, nato proprio quell' anno, in quello che fino ad allora era considerato tempio della superficialità e dell' apparenza, chiedendo «di cambiare le regole e contribuire al potenziamento del ruolo delle donne». Apriti cielo. Quell' anno quattro membri del board si dimisero in polemica con la decisione di abolire la sfilata in costume presa dall' ex Miss America 1989 Gretchen Carlson, subentrata ad Haskell alla guida del contest. La nuova formula invece funziona.

Al pubblico piace quella gara che per il secondo anno consecutivo ha evitato di esaminare solo l' aspetto fisico, puntando sulla bellezza anche interiore delle 51 concorrenti. Divise in categorie a seconda della loro carriera: scienza, economia, arte e istruzione e interrogate su letture e impegno sociale.

«La scienza è ovunque intorno a noi e io la amo da quando ero bambina», ha detto la neo reginetta, raggiante. Per poi aggiungere: «Miss America non è più un concorso che giudica le donne. Semmai educa a rispettarle». Curve, bellezza, scienza: e intelligenza.

