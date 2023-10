NON C’È PIÙ RELIGIONE - IN EUROPA IL CATTOLICESIMO NON SI PORTA PIÙ: A FRONTE DI 1,3 MILIARDI DI FEDELI, I CATTOLICI AUMENTANO IN TUTTI I CONTINENTI TRANNE NEL NOSTRO: BOOM IN AFRICA E AMERICA. PIÙ CONTENUTI I NUMERI IN ASIA E OCEANIA - IN CALO ANCHE LE VOCAZIONI DEI SACERDOTI (-3.632) MENTRE TRACOLLANO LE DONNE CHE SI CHIUDONO IN CONVENTO: 10MILA SUORE IN MENO IN UN ANNO - SEGNO NEGATIVO ANCHE PER I MISSIONARI LAICI...

CRISI DELLE VOCAZIONI

(ANSA) - I cattolici nel mondo sono 1.375.852.000: è quanto risulta dai dati statistici diffusi da Fides alla vigilia della Giornata missionaria. Il dato, aggiornato a dicembre 2021, segna un aumento complessivo di 16.240.000 cattolici rispetto all'anno precedente ma un lieve calo percentuale rispetto alla popolazione (-0,06%). L'aumento interessa tutti i continenti, tranne l'Europa (-244.000). Come nel passato è più marcato in Africa (+8.312.000) e in America (+6.629.000), seguono Asia (+1.488.000) e Oceania (+55.000).

Il numero totale dei Vescovi nel mondo è diminuito di 23 unità, raggiungendo quota 5.340. Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito, raggiungendo quota 407.872 (-2.347). A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l'Europa (-3.632) cui si aggiunge l'America (-963). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.518), in Asia (+719) e in Oceania (+11). Si conferma la tendenza alla diminuzione globale delle religiose in atto da tempo, di 10.588 unità. Sono complessivamente 608.958. Gli aumenti sono in Africa (+2.275) e in Asia (+366), le diminuzioni in Europa (-7.804), America (-5.185) e Oceania (-240). Il numero dei missionari laici nel mondo è pari a 410.449, con una diminuzione globale di 3.112 unità.

I catechisti nel mondo sono diminuiti complessivamente di 5.397 unità, raggiungendo quota 2.877.652. I seminaristi maggiori, diocesani e religiosi, quest'anno sono diminuiti globalmente di 1.960 unità, e hanno così raggiunto il numero di 109.895. Il numero totale dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, è invece aumentato di 316 unità, raggiungendo il numero di 95.714. Nel campo dell'istruzione e dell'educazione, la Chiesa gestisce nel mondo 74.368 scuole materne frequentate da 7.565.095 alunni; 100.939 scuole primarie per 34.699.835 alunni; 49.868 istituti secondari per 19.485.023 alunni. Inoltre, segue 2.483.406 alunni delle scuole superiori e 3.925.325 studenti universitari.

Gli istituti di beneficenza e assistenza gestiti nel mondo dalla Chiesa comprendono: 5.405 ospedali, 14.205 dispensari, per la maggior parte in Africa (5.061) e in America (3.523); 567 lebbrosari distribuiti principalmente in Asia (290) ed Africa (215); 15.276 case per anziani, malati cronici ed handicappati, per la maggior parte in Europa (8.149); 9.703 orfanotrofi per la maggior parte in Asia (3.230); 10.567 giardini d'infanzia; 10.604 consultori matrimoniali, per gran parte in Europa (5.390) ed America (2.609); 3.287 centri di educazione o rieducazione sociale di cui gran parte in America (1.421) e 35.529 istituzioni di altro tipo situate principalmente in America (13.697) e in Europa (16.841).

