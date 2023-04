7 apr 2023 13:27

NON C’È PIÙ RELIGIONE – UNA MAESTRA È STATA ALLONTANATA PER 20 GIORNI DOPO AVER FATTO RECITARE UN AVE MARIA AI BIMBI DI UNA SCUOLA ELEMENTARE IN PROVINCIA DI ORISTANO: I PICCOLI SONO STATI INVITATI A CREARE UN ROSARIO DI PERLINE, MA L’INIZIATIVA NON È STATA GRADITA SCATENANDO L’IRA DUE MAMME – L’INSEGNANTE, OLTRE ALLA SOSPENSIONE, SUBIRÀ UNA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO: “STO VIVENDO UN INCUBO…”