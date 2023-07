NON C’E’ UN ATTIMO DI TREGUA! IN SARDEGNA C’E’ UN CASO DI COLERA DOPO 50 ANNI: MISTERO SUL CONTAGIO. IL PAZIENTE È RICOVERATO DA 5 GIORNI MA NON È ANDATO ALL’ESTERO DI RECENTE - TORNA L'ALLARME COVID: "AUTUNNO A RISCHIO". I CONTAGI SONO SCESI SOTTO IL MILIONE AL MONDO IN UN MESE, MA EMA ED ECDC AVVERTONO: "PRONTI A VACCINARSI PERCHÉ DA SETTEMBRE RISALIRANNO..."

Due cose ora balzano agli occhi quando si parla di Covid: i contagi (mensili al mondo) per la prima volta sono scesi sotto il milione e la variante Arturo ha superato Kraken diventando dominante. Ma, quando si parla di Covid, il panorama attuale potrebbe ritenersi solo la 'bella copia' di ciò che vedremo in autunno. Perché con il raffreddarsi del clima, SARS-CoV-2 e altre famiglie di virus in arrivo, potrebbero sferrare un nuovo attacco sia in Italia, che nel resto dell'Europa.

La preoccupazione di Ema ed Ecdc

Grosso modo è questo il timore delle due principali organizzazioni sanitarie europee - l'Agenzia europea del farmaco Ema e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc - intente a lanciare un monito ai Paesi dell'Unione, per rimarcare, in una nota congiunta, che "una vaccinazione tempestiva, in vista di una potenziale ondata di Covid in autunno e nell'inverno, è essenziale per proteggere le persone dalla forma grave della malattia ed evitare che i sistemi sanitari siano sopraffatti"

C’È UN CASO DI COLERA IN SARDEGNA

Un anziano di Arbus in Sardegna è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. La diagnosi è colera. Le sue condizioni sono stabili. Negli ultimi giorni ci sono stati alcuni miglioramenti. Il paziente, fa sapere l’Unione Sarda, è ricoverato da cinque giorni. Il luogo e il giorno del contagio sono sconosciuti. L’anziano ha altre patologie ma non ha effettuato di recente viaggi all’estero. Dice di aver accusato i primi sintomi circa un mese fa.

Gli accertamenti epidemiologici

Sono in corso da parte dei medici gli accertamenti epidemiologici sui familiari del paziente che vivono nella zona del Medio Campidano e che al momento non accusano alcun sintomo: si attendono però i risultati dei test a cui sono stati sottoposti. L’emergenza, da quanto riporta il quotidiano sardo, è scattata martedì, quando l’anziano è arrivato all’ospedale di Is Mirrionis dopo un ricovero in un’altra struttura sanitaria. Accusava disturbi gastrointestinali e dopo alcuni trattamenti non aveva avuto alcun miglioramento a quel punto si è fatta avanti l’ipotesi del batterio e sono stati avviati gli accertamenti con il conseguente trasferimento nel reparto di Malattie infettive del Santissima Trinità.

