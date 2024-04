13 apr 2024 15:40

NON C’E’ UN BEL CLIMA PER GLI EBREI IN ITALIA – UN DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AVREBBE TENTATO DI INVIARE TRE PACCHI PIENI DI CARNE AVARIATA ALL’AMBASCIATORE ISRAELIANO IN ITALIA, ALON BAR, IN SEGNO DI MINACCIA - IL 51ENNE FA PARTE DI GRUPPI DI ESTREMA SINISTRA LEGATI ALLA GALASSIA FILO-PALESTINESE - LA CASA DELL’UOMO, RESIDENTE VICINO ROMA, E’ STATA PERQUISITA DALLA POLIZIA...