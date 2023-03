NON C’E’ PIU’ CAMPO! TOTTI SFRATTA ILARY E AVVIA LA PRATICA PER RIPRENDERE POSSESSO DELLA LONGARINA

Estratto dell’articolo di Guido D’Ubaldo per il Corriere dello Sport

Un silenzio assordante, fino a martedì, quando Francesco e Ilary si rivedranno in tribunale e inizierà ufficialmente la causa di separazione. E’ tutto fermo e il silenzio è calato da almeno un mese, quando gli avvocati, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone per la Blasi, hanno capito che non c’era altra strada se non quella di andare davanti al giudice. Questo per quanto riguarda la separazione, mentre la questione Rolex-borse è ancora congelata e sarà affrontata dopo il 14.

Ma c’è un altro filone che rende più aspro il contenzioso tra Francesco e Ilary e riguarda lo sfratto del centro sportivo della Longarina, fissato per la fine del mese. Lo hanno dovuto intimare i legali di Totti, considerato che i parenti della Blasi hanno una persona di riferimento che non ha ancora lasciato il centro sportivo.

E’ una causa di principio per riprendere possesso di una struttura che porta il nome del Capitano e che è stata valorizzata nel corso degli anni da Francesco e che non è stata ancora rilasciata spontaneamente dai collaboratori di Ilary, che si occupavano dell’attività del Padel. Questo può essere un altro elemento di grande frizione. La gestione in questi anni è andata avanti tra alti e bassi, con una parte che è stata data a terzi, come il ristorante, chiamato “La scarpetta d’oro”, attualmente chiuso in attesa di capire che fine farà.

Ora il centro sportivo la Longarina va rilanciato e Francesco è intenzionato a farlo e ha nuove idee per il futuro.

(...) La Longarina inizialmente era in portafoglio al 100 per cento alla Number Ten, i cui conti sono controllati da Adolfo Leonardi, il commercialista storico della famiglia Totti, che continua a seguire il centro sportivo, che ha un patrimonio immobiliare valutato in bilancio oltre due milioni di euro. Alla Longarina ha sede la Totti Soccer School. Il rappresentante legale della scuola calcio risulta essere Riccardo Totti, fratello di Francesco, che manda avanti l’attività con 300 ragazzini e le squadre che partecipano ai campionati delle varie categorie.

