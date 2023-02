10 feb 2023 16:50

NON C’È SCAMPO PER CHI FINISCE NEL TRITACARNE DELLA GIUSTIZIA – UN 55ENNE SENZA FISSA DIMORA È FINITO IN CARCERE PERCHE' 17 ANNI FA RUBÒ IN UN SUPERMERCATO DI FIRENZE ALCUNI ALIMENTI PER UN VALORE DI 5 EURO E 20 CENTESIMI – RICONOSCIUTAGLI L'ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ, È STATO CONDANNATO A 2 MESI. MA QUANDO LA SENTENZA È DIVENTATA DEFINITIVA, NESSUNO HA CHIESTO PER LUI UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE E COSÌ ORA…