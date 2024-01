NON C’È STATO NESSUN DOSSIERAGGIO CONTRO LA GIUDICE APOSTOLICO – LA PROCURA DI CATANIA ARCHIVIA L'INDAGINE SUL VIDEO CHE MOSTRA LA MAGISTRATA ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI DEL 2018 – IL FILMATO, DIFFUSO SUI SOCIAL DAL "CAPITONE" TRE MESI FA, NON PROVIENE DAGLI ARCHIVI DI ALCUNA FORZA DI POLIZIA. A GIRARLO CON IL SUO TELEFONINO PRIVATO, E NON PER MOTIVI DI SERVIZIO, FU UN CARABINIERE IN SERVIZIO QUEL GIORNO (CHE ORA RISCHIA IL PROCESSO PER AVER MENTITO)

Nessuna banca dati riservata al servizio di misteriosi manovratori, nessun complotto politico. Il video postato da Matteo Salvini che mostra la giudice Iolanda Apostolico mentre partecipa ad una manifestazione per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti ad agosto 2018 al porto di Catania non proviene dagli archivi di alcuna forza di polizia.

A girarlo con il suo telefonino privato, e non per motivi di servizio, fu un carabiniere in servizio quel giorno che custodì il video e poi, nei giorni in cui il nome della dottoressa Apostolico venne alla ribalta per la bocciatura del decreto Cutro, lo diffuse in una chat di amici legati al deputato leghista catanese Antonio Carrà.

Tre mesi dopo la bufera che ha travolto la giudice della sezione immigrazione, la procuratrice di Catania Agata Santonocito ha chiuso l’indagine sulla diffusione del video. Procedimento archiviato perché il fatto non costituisce reato visto che non si tratta di immagini prelevate da archivi delle forze dell’ordine, ma l’indagine ha ricostruito con certezza come andarono i fatti.

Ma ecco, dunque, la verità sul video che la maggioranza di governo ha utilizzato come una clava per delegittimare la magistrata che, per prima, ha deciso di non validare i fermi di alcuni richiedenti asilo rinchiusi nel centro di Pozzallo in attesa delle procedure accelerate di frontiera come disposto dal decreto Cutro, Il video diffuso dai social di Matteo Salvini il 5 ottobre mostra il viso, fino a quel momento sconosciuto ai più, di Iolanda Apostolico mentre partecipa ad una manifestazione indetta dal mondo dell’associazionismo contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di non far scendere i migranti soccorsi dalla nave Diciotti.

Immagini che scatenano dubbi sulla sua terzietà. Chi ha girato quelle immagini? Chi le ha date a Matteo Salvini? Il leader della Lega si rifiuta di dirlo, ma i sospetti puntano subito sul deputato catanese leghista Anastasio Carrà, ex carabiniere che ammette solo a metà il suo coinvolgimento. Si ipotizza che quel video possa essere stato tirato fuori dalla banca dati della Digos [...]

Poi, 48 ore dopo, un carabiniere in servizio a Catania si fa avanti con il suo superiore dicendo di aver girato quelle immagini, di averle tenute nel suo telefonino e di averle condivise in una chat di amici dopo aver riconosciuto la giudice Apostolico. È la verità, ma misteriosamente il giorno dopo il carabiniere si tira indietro. Balbetta di un fraintendimento durante una cena tra amici carabinieri e in Procura nega di essere l’autore del video.

Peccato che gli accertamenti tecnici disposti sul suo telefonino lo smentiscano: il video diffuso dai social di Matteo Salvini non esiste in rete da nessuna parte, è stato girato dal telefonino del militare e diffuso su una chat di cui fanno parte altri carabinieri fino ad arrivare nelle mani di Anastasio Carrà .

Alla fine, dunque, l’unico a rimanere con in mano il cerino è il carabiniere che adesso rischia di finire sul banco degli imputati per aver mentito (chissà poi perché) al pubblico ministero.

