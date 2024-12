7 dic 2024 16:40

NON SAPETE A CHE SANTO VOTARVI PER EVITARE LE FILE AL GIUBILEO? ARRIVANO BUONE NOTIZIE! – PER PREVENIRE CODE INTERMINABILI IN VATICANO E ACCOGLIERE AL MEGLIO LE DECINE DI MILIONI DI PELLEGRINO IN OCCASIONE DELL’APERTURA DELLA PRIMA PORTA SANTA, È STATO CREATO UN “NUOVO ECOSISTEMA DIGITALE” PER RENDERE PIÙ AGEVOLE LA VISITA A SAN PIETRO – NEL PORTALE È POSSIBILE PRENOTARE ONLINE GLI INGRESSI, CONOSCERE GLI ORARI DELLE MESSE E VERIFICARE QUALI SONO LE ZONE PIÙ AFFOLLATE...