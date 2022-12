NON SAPETE COME TRASCORRERE IL CAPODANNO A MILANO O A ROMA? NESSUN PROBLEMA. SE AVETE VOGLIA DI FARE I "TRENINI", MA NON AL RISTORANTE TRA ZAMPONE E LENTICCHIE, CI SONO EVENTI “NON CONVENZIONALI” CHE VI PERMETTERANNO DI STAPPARE GLI ISTINTI PORCINI TUTELANDO ANCHE LA VOSTRA PRIVACY - COSA SI PUO’ FARE? TUTTO, DALL’EROTIC SCRUB AL GLORY HOLE…

Alberto Dandolo per Dagospia

club di scambisti 5

Non sapete come trascorre il Capodanno a Milano o a Roma? Nessun problema. Se avete voglia di far pulsare la carne e fare dei "trenini" non convenzionali affidatevi alle migliori offerte sul mercato! Basterà scegliere locali sicuri e insieme porcini che tuteleranno la vostra privacy e insieme i vostri trasgressivi, agognati bagni di piacere di Capodanno.

Questo disgraziato sito ha selezionato due dei mejo eventi per brindare sotto la Madonnina e a pochi kilometri dal Cupolone all' avvento del nuovo anno.

Alla “Maison de l’Amour” a Milano, Exclusive Naturist Spa & Prive, ci sarà un GLITTER PARTY. Durante tutta la serata, oltre a trampolieri, giocolieri, farfalle luminose, sarà possibile partecipare alle sessioni dell’Hot Aufguss (la ventilazione avverrà nella sauna) e dell’Erotic Scrub (si svolgerà nel bagno turco).

club di scambisti 4

L’Hot Aufguss è un rito che comporta il versamento di acqua (spesso anche sotto forma di palle di neve o ghiaccio) miscelata con oli essenziali sulle pietre roventi posizionate sopra il braciere della sauna. L’Aufgussmeister, tramite i movimenti ritmici di un asciugamano, accompagnato da un sottofondo musicale, dirige il vapore caldo e aromatizzato in direzione degli ospiti. La Maison Gothic Castle sarà accessibile durante tutta la serata: è la zona Bdsm attrezzata con gabbia verticale, cavallina, letto a baldacchino con gabbia, altalena dell’amore, gogna e croce a stella. Non possono mancare una Dark Room e la Glory Hole. Tra gli “extra service”, massaggi di tutti i tipi, dal Californian al Bambù

club scambisti

Al “Paradise Esclusive Privé”, a San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone, ci sarà un veglione molto diverso dal normale, per chi vuole cominciare il nuovo anno in modo trasgressivo…Cenone servito a tavolo con preciso dress code: abito chiaro con trasparenze, scollature o mini gonne per lei. Pantalone e camicia per lui…