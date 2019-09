NON SCHERZATE COL FUOCO (D'ARTIFICIO) - UNA BALLERINA SPAGNOLA È MORTA SUL PALCO (VIDEO) DOPO ESSERE STATA TRAFITTA ALL'ADDOME DA UN GIOCO PIROTECNICO SCOPPIATO A POCHI CENTIMETRI DA LEI - IL RICORDO DEL PROMOTER DEL CONCERTO

Joana Sainz Garcia, ballerina e cantante spagnola dell’Orquesta Super Hollywood, è morta tragicamente durante un concerto del gruppo a Las Berlanas.

La showgirl, 30 anni, si stava esibendo con l’orchestra nella notte tra 1 e 2 settembre 2019 quando è stata colpita e trafitta all’addome da un fuoco d’artificio. Come reso noto da El Pais, un medico presente tra il pubblico è subito salito sul palco: Joana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Nuestra Señora de Sonsoles, ad Ávila, poco distante da Madrid, ma non c’è stato nulla da fare.

Originaria di Santander, Joana Sainz Garcia si esibiva da tempo con l’Orquesta Super Hollywood, formata da 15 elementi. Il concerto che le è stato fatale era stato organizzato per chiudere le festività dell’anniversario della Riada. L’esplosione sul lato destro del palco si è verificata pochi minuti prima delle 2.00 del mattino, a seguito del presunto fallimento della pirotecnica di scena.

Sebbene i festival si svolgano solitamente nella piazza del municipio, viste le dimensioni dello spettacolo l’organizzazione aveva deciso di trasferire la performance in uno spazio più ampio, situato dietro la chiesa locale. Il sindaco, Hermelina del Pozo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a quanto accaduto.

Il promoter Prones 1SL ha assicurato, tramite l’ufficio stampa Isidro Lopez, che non si erano mai verificati incidenti del genere prima d’ora. L’organizzazione ha poi scritto sui vari profili social un messaggio di cordoglio per Joana e la sua famiglia. “Tutta la famiglia Prones – si legge nel post –, i partner, gli artisti, gli amici, i collaboratori sono molto tristi e costernati per la perdita della nostra compagna e amica Joana Sainz. Ha sempre dato prova di un comportamento esemplare, sia dal punto di vista personale che artistico, e di grande qualità umana. Sarà molto difficile per tutti noi superare la sua assenza”. Il video dell’esplosione, come già accaduto al festival Parrandas a Cuba qualche anno fa, è stato postato su YouTube.

