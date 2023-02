10 feb 2023 16:08

NON SEMBRA MA SCOPA ANCHE BILL GATES – A DUE ANNI DAL DIVORZIO DALLA MOGLIE MELINDA, IL 67ENNE FONDATORE DI MICROSOFT, NON È PIÙ SINGLE: A CONQUISTARE IL CUORE DEL RICCONE È STATA LA 60ENNE PAULA HURD CHE SE NE INTENDE DI PATRIMONI VISTO CHE È LA VEDOVA DI MARK HURD, EX CO-CEO E PRESIDENTE DI ORACLE – SECONDO I BEN INFORMATI, I DUE STAREBBERO INSIEME DA PIÙ DI UN ANNO E SAREBBERO INSEPARABILI. LEI È STATA DESCRITTA COME UNA...