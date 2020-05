IL CORONAVIRUS SPAZZERÀ VIA I POPULISTI? MANCO PER NIENTE, LI ALIMENTERÀ, SECONDO IL ''WASHINGTON POST'': LE ÉLITE NON NE USCIRANNO MOLTO BENE. PERCHÉ NONOSTANTE PIÙ DI 15 ANNI DI AVVERTIMENTI SULL'ARRIVO DI UNA PANDEMIA, WASHINGTON NON È RIUSCITA A PREPARARSI PER IL SUO ARRIVO. E NON SI FIDANO DI PIÙ DELL'ESTABLISHMENT, PERCHÉ MOLTE SCELTE, SIA MEDICHE CHE POLITICHE, SONO STATE SBAGLIATE