5 mag 2023 12:09

NON SEMPRE QUEL CHE È GIUSTO È LEGALE: PER I GIUDICI ALEX POMPA È UN ASSASSINO – LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO NON RICONOSCE LA LEGITTIMA DIFESA PER IL 22ENNE CHE IL 30 APRILE 2020, A TORINO, AMMAZZÒ A COLTELLATE IL PADRE, PER DIFENDERE LA MADRE NEL CORSO DELL’ENNESIMA AGGRESSIONE – IN PRIMO GRADO, IL RAGAZZO ERA STATO ASSOLTO. ORA RISCHIA 14 ANNI DI CARCERE. GLI ATTI PASSANO ALLA CONSULTA, CHE DOVRÀ DECIDERE SE CONCEDERE LE ATTENUANTI, CHE OGGI SONO VIETATE DAL “CODICE ROSSO” SUI DELITTI FAMILIARI – LA MADRE: “SE NON FOSSE PER LUI, IO ORA NON SAREI QUI”