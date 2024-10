10 ott 2024 10:33

NON SI ESCE INDENNE DALLE INDENNITA' - STEFANO FARINA, EX SINDACO DI TEORA, IN PROVINCIA DI AVELLINO, DOVRÀ RESTITUIRE 80MILA EURO ALLO STATO - SECONDO LA CORTE DEI CONTI AVREBBE CAUSATO UN DANNO ERARIALE CON LE "TROPPE INDENNITÀ" RICEVUTE PER LE FUNZIONI DI SINDACO, CONSIGLIERE PROVINCIALE E PRESIDENTE DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI - MA LUI SI DIFENDE E FA RISALIRE LA VICENDA A VECCHIE RUGGINI CON UN AVVERSARIO POLITICO...