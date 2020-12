17 dic 2020 13:47

NON SI FANNO PIÙ BOTTI FRATELLÌ – QUAL È L’UNICO MODO PER RIDURRE GLI INCIDENTI STRADALI? FARCI RINCHIUDERE IN CASA PER IL LOCKDOWN! - NEL 2020 CROLLO DI SINISTRI (-29,5%), FERITI (-32%) E MORTI AL VOLANTE (-26,3%) - MA MICA PERCHÉ SONO MIGLIORATI I COMPORTAMENTI VIRTUOSI DEGLI AUTOMOBILISTI O È CRESCIUTA LA SICUREZZA: MERITO SOLO DELLE MACCHINE CHIUSE IN GARAGE PER I VARI BLOCCHI DELLA CIRCOLAZIONE - APPENA CI RIBUTTEREMO NEL TRAFFICO TORNERÀ TUTTO COME PRIMA…