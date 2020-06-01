NON SI PUO' MAI STAR TRANQUILLI: DOPO IL COVID, IL MALTEMPO! IL PRIMO FINE-SETTIMANA DELLA FASE 3 AL NORD FLAGELLATO DA TEMPORALI, FRANE E ALLAGAMENTI. ALLERTA DA OGGI NEL CENTROSUD – COLDIRETTI: DA INIZIO GIUGNO C’È STATO UN AUMENTO DEL 127% DI GRANDINATE CON DANNI AI RACCOLTI PER MILIONI DI EURO…-
CANDELA FLASH! - LORELLA PAGA IL CONTO: CUCCARINI FUORI DALLA VITA IN DIRETTA PERCHE' FILOSOVRANISTA. I VERTICI RAI AVREBBERO PROMESSO AD ALBERTO MATANO LA CONDUZIONE SINGOLA MA OCCHIO ALLE SORPRESE. SCALPITANO IN EXTREMIS IN TRE: NUNZIA DE GIROLAMO (MOGLIE DEL MINISTRO BOCCIA), SERENA BORTONE (STIMATA DA COLETTA E BEN VISTA DAL PARTITO DEMOCRATICO), E LUISELLA COSTAMAGNA (APPREZZATA DAI 5 STELLE). MA I NOMI SARANNO MESCOLATI FINO ALL'ULTIMO: IN BALLO C'È ANCHE ''AGORÀ'', ''UNOMATTINA'' E IL PROGRAMMA DELLE 14 SU RAI1…
QUI TRIDICO E QUI LO NEGO - UN MILIONE DI LAVORATORI ANCORA ASPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE DI MARZO E APRILE, TRIDICO LA PROMETTE ENTRO VENDERDÌ. POI PERÒ AVVERTE: ''STIAMO SOVVENZIONANDO ANCHE AZIENDE CHE POTREBBERO RIPARTIRE, MAGARI AL 50%, E GRAZIE AGLI AIUTI DI STATO PREFERISCONO NON FARLO. PER PIGRIZIA, PER OPPORTUNISMO, MAGARI SPERANDO CHE PASSI LA PIENA E IL MERCATO RIPARTA COME PRIMA. BASTA SCRIVERE COVID E NOI PAGHIAMO, SENZA CONTROLLI, BUROCRAZIA, SINDACATI. TROPPE ZONE GRIGIE''
NIENTE SCUDETTO SE A DECIDERE LA CLASSIFICA FINALE SARA' L'ALGORITMO – LA DECISIONE DEL CONSIGLIO FIGC: CON LA CLASSIFICA CONGELATA IL TITOLO SARÀ ASSEGNATO SOLO SE LA PRIMA È MATEMATICAMENTE CERTA - ZOFF BOCCIA I PLAYOFF E I PLAYOUT: “ANCHE L’ALGORITMO È UNA COSA CHE NON MI TROVA D’ACCORDO. COSA C’È DI MEGLIO DELLA CLASSIFICA? - LA FAVORITA? LA JUVE…”
FUNERAL IN MASCHERA - IN CENTINAIA PER L'ADDIO A ROBERTO GERVASO, CON REGOLE RIGIDISSIME: INGRESSO CONTINGENTATO, DISTANZIAMENTO, MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA - VANZINA: ''ERA UN FUORICLASSE ASSOLUTO, COLTISSIMO, INTELLIGENTISSIMO, MAI MALIGNO'' - ARBORE: ''MI STUPIVA OGNI VOLTA CON I SUOI AFORISMI STRAORDINARI. DIVORAVO I SUOI LIBRI'' - E POI PINGITORE, TAJANI, GASPARRI, CICCHITTO, MATONE, REGINA, CALABRÒ, MONORCHIO, CASELLA, BECHIS, NAPOLETANO, DIACO, COGNETTI, VIGORELLI…
NON TUTTO È PERDUTO: GLI ITALIANI NEL 2019 HANNO SPESO 27 MILIARDI DI EURO IN VACANZE ALL'ESTERO. QUEST'ANNO UNA PARTE DI QUEI SOLDI RESTERÀ IN ITALIA, E POTRÀ BILANCIARE LA MANCATA SPESA DEGLI STRANIERI - AVVISO A CHI VORREBBE TENERLI CHIUSI: IL 65% SONO DEL NORD, IL 30% ARRIVA DALLA LOMBARDIA. E DOPO 3 MESI DI DURO LOCKDOWN MOLTI CERCHERANNO DI EVADERE
COME SI DICE CODA DI PAGLIA IN VIROLOGHESE? - BURIONI: ''NON È VERO CHE ERO TROPPO IN TV, MA ORA NON MI VEDRETE PIÙ FINO ALL'AUTUNNO''. PARE MATTIA SANTORI DELLE SARDINE (E SAPPIAMO COME È FINITA) - ''IN QUESTI ANNI MI HANNO FERITO PIÙ GLI ATTACCHI DI QUELLI CHE LA PENSANO COME ME CHE QUELLI DEI COMPLOTTISTI. LE CONSULENZE? SE LA FERRARI MI CHIEDE UN AIUTO, DOVREI DIRE DI NO? IN ITALIA TI PERDONANO TUTTO MA NON LA POPOLARITÀ''