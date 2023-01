NON SI PUÒ PIÙ MANCO RIPOSARE IN PACE - UN'ALA DEL CIMITERO DI SANT'AGATA DEI GOTI, IN PROVINCIA DI BENEVENTO, È CROLLATA IN SEGUITO A UNA FRANA CHE HA COLPITO IL CAMPOSANTO. UNA VENTINA DI BARE E 80 URNE SONO FINITE IN UN TORRENTE - IL SINDACO: "È GRAVE MA PREGHIAMO TUTTI DI NON CERCARE COLPEVOLI SENZA CONOSCERE REALMENTE I FATTI" (I FATTI, PERÒ, SONO PIUTTOSTO CHIARI...) - VIDEO

In Campania, e non è la prima volta, con la pioggia anche i cimiteri si sbriciolano. Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un’ala del cimitero. Ma, in questo momento, ce ne sono almeno altrettante che i vigili del fuoco stanno trasferendo in un luogo sicuro. È accaduto a S. Agata dei Goti, in provincia di Benevento. […] Sul posto ovviamente ci sono i vigili del fuoco[…].

[…] Il primo cittadino […]: «Chiedo scusa. Questa amministrazione, tutta, chiede scusa alla città. È l’unica cosa da fare in questo momento». E prosegue: «Siamo addolorati per questa sciagura e vicini ai familiari dei defunti collocati nel blocco crollato. Faremo tutto quello che possiamo per riportare in sicurezza bare ed urne. Già domani mattina avranno inizio le operazioni di recupero».

L’APPELLO

«Quanto accaduto — continua Riccio — è grave ma preghiamo tutti di non cercare colpevoli senza conoscere realmente i fatti. A questo provvederanno, eventualmente, le preposte autorità. Ora non serve a risolvere la situazione. Quella del cimitero centro e dell’ala franata è una condizione problematica che viene dal passato non recente e per la quale l’ente stava lavorando, al fine di trovare una soluzione definitiva e decorosa. Le piogge incessanti di questi giorni hanno, purtroppo, fatto cedere il terreno sottostante causando il crollo. Non cerchiamo giustificazioni. Rispettiamo il dolore dei familiari, chiediamo umana comprensione e massima collaborazione da parte di tutti». […]

