NON SI PUO’ NEANCHE PIU’ ANDARE A MANGIARE UNA FRITTURINA AL MARE? – ELENA SANTARELLI PUBBLICA UNA FOTO IN SPIAGGIA DAVANTI A UN PIATTO DI CROSTACEI E VIENE INSOLENTITA DA UNA FOLLOWER: "AVETE TANTO DETTO ‘IO RESTO A CASA’, POI SUBITO A MANGIARE FUORI… SIATE COERENTI FINO IN FONDO”. ALTRI UTENTI SOCIAL LA DIFENDONO...

Elisabetta Esposito per ilgiornale.it

Pranzo di pesce per Elena Santarelli nella vigilia della Festa della Repubblica. Ma i fan la bacchettano sulle precauzioni.

La conduttrice televisiva ha pubblicato infatti su Instagram un selfie che la ritrae in spiaggia, mentre al ristorante le è appena arrivato in tavola un piatto ricolmo di crostacei. Accanto a lei, di spalle, la figlia Greta Lucia, anche lei intenta a mangiare, anche se distratta da qualcosa alle sue spalle.

Santarelli è in bikini e la data della didascalia non lascia adito a fraintendimenti: “1/06/2020 #lunchwithmybabygirl". Non si tratta quindi di un vecchio scatto.

Così una follower ha sbottato tra i commenti: “Solo una domanda… Avete tanto fatto io resto a casa, facendo una testa tanta, io non sono ancora uscita a mangiare perché non mi fido… E sto a casa e esco solo se devo, voi famosi subito dal parrucchiere, subito a mangiare fuori… Io ci devo ancora andare… Se siete coerenti almeno fino in fondo”. Il coronavirus fa paura ancora a molte persone e quindi a qualcuno non è andata giù l'iniziativa di Elena Santarelli.

Il commento fortemente critico non è passato inosservato, tanto da far partire immediatamente la difesa dei fan irriducibili. “Puoi avvisare quando deciderai di uscire di casa tu - risponde un’utente direttamente alla follower arrabbiata - così si regola anche lei e non ti turba?”. Un’altra risponde invece direttamente a Elena Santarelli, sottolineando come uscire in fase 2 possa aiutare l’economia a riprendersi dopo il lockdown: “Elena hai fatto bene ad uscire, sicuramente rispettato tutte le regole. Dobbiamo aiutare chi è stato fermo senza incassare un euro, io nel mio piccolo cercherò di farlo. Io sto male quando penso a tutti quelli che non riapriranno e di conseguenza a chi ha perso il lavoro. Ciao Elena, goditi la tua famiglia”.

Molti altri follower si sono concentrati sul cercare di capire in quale località di villeggiatura Elena Santarelli si trovasse: le più gettonate dagli utenti social sono state Fregene e Sabaudia.

Eppure le levate di scudi contro Elena Santarelli sono state nelle scorse settimane, ben più compatte. All’inizio della fase 2, infatti, la conduttrice aveva pubblicato sui propri canali social delle foto che la ritraevano all’aperto con la mascherina in compagnia dei suoi genitori e poi a pranzo con distanziamento sociale, ma senza mascherina. I commenti negativi sono stati talmente tanti da costringerla a chiudere la possibilità di replica su quel determinato aggiornamento.

